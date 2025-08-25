В Совфеде считают, что комиссии по защите педагогов могут усложнить их положение

Член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов считает, что создание комиссий по защите чести и достоинства педагогов может сыграть против самих учителей.

О создании таких комиссий на прошлой неделе сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это даст новые инструменты для реальной защиты учителей, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. Также планируется создать совет по обеспечению интересов педагогов при министерстве.

Сенатор отмечает, что такие комиссии не решат главную проблему - они не защитят педагогов, зато станут очередной цепочкой в системе, которая и так перегружена бюрократией. В сложных ситуациях учителя будут зависеть не от четких и понятных законов, а от решения какой-то комиссию. Так что учителя могут оказаться в еще более уязвимом положении. К тому же увеличится давление на детей и родителей, которых будут пугать такими комиссиями.

По мнению Гибатдинова, нужно добиваться реализации уже существующих законов, защищающих авторитет педагогов и требующих выполнения этических норм в образовании.

Интересно, что создание таких комиссий косвенно свидетельствует, что закон в части защиты учителей, их чести и достоинства не исполняется.