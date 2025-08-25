25 Августа 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Аграрии Тюменской области приступили к обмолоту рапса, льна и других технических культур

Аграрии Тюменской области приступили к обмолоту рапса, льна и других технических культур, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Аграрии региона во время посевной перевыполнили свой план, увеличив посевную площадь с 39,4 тысяч до 54,5 тысяч гектаров. Основной акцент - на рапс и лен. Именно эти культуры сейчас востребованы на рынке.

Сегодня, 25 августа, хозяйства Упоровского и Сорокинского муниципальных округов провели обмолот технических культур на площади 300 гектаров с урожайностью 11 центнеров с гектара. По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области о ходе уборочных работ в Тюменской области на 25 августа, в настоящий момент обмолочено 72 500 гектаров зерновых и зернобобовых культур (горох - 39 600 гектаров, собрано 114 000 тонн), 32 400 гектаров яровых зерновых, собрано 108 300 тонн, 500 гектаров озимых зерновых, собрано 2 000 тонн.

Убрано 160 гектаров овощей открытого грунта. Собрано почти 8 000 тонн с урожайностью 499 центнеров с гектара. Заготовка сена и сенажа выполнена хозяйствами региона на 93% и 94% соответственно.

Напомним, тюменские аграрии посеяли более 177 000 тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Яровая пшеница - самая популярная среди зерновых культур. Всего было посеяно 104 000 тонн семян и свыше 40 сортов яровой пшеницы. Ячмень на втором месте среди зерновых культур, его посеяно 27 200 тонн. Третье место занимает овес – 23 000 тонн. Лидерами среди ячменя и овса стали сорта Абалак и Фома, каждый из которых относится к отечественной селекции и принадлежит тюменским селекционерам. Также посажено 24 сорта картофеля и 19 гибридов кукурузы. Кроме того, в хозяйствах региона посеяли свеклу, морковь, капусту, салат, лук, редис и огурец.

Теги: аграрии, зерно, уборочные работы


