25 Августа 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"КамАЗ" отказался от перехода на трехдневную рабочую неделю

Руководство ПАО "КамАЗ" отменяет приказ о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что продолжается рост рыночной доли "КамАЗа" и привлечение дополнительных заказов, "есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет".

При этом ситуация со снижением продаж по-прежнему остается напряженной. Падение рынка грузовиков свыше 14 тонн в июле составит почти 60%, заявили в компании.

Ранее стало известно, что "КамАЗ" переводит ряд подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа. В компании объяснили сокращение производства кризисом на рынке коммерческих автомобилей.

О переходе на четырехдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ. Схожее решение осенью может принять "АвтоВАЗ".

Теги: камаз, трехдневная рабочая неделя


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2025 15:40 Мск Производитель цемента "Цемрос" переводит сотрудников на четырёхдневку
Ранее 28.07.2025 09:10 Мск "АвтоВАЗ" ушёл в корпоративный отпуск
Ранее 25.07.2025 10:44 Мск "КамАЗ" с августа перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Ранее 24.07.2025 16:36 Мск ГАЗ в августе перейдет на четырехдневку – из-за высоких ставок по кредитам
Ранее 22.07.2025 10:20 Мск "АвтоВАЗ" может перейти на четырёхдневку
Ранее 01.07.2025 08:40 Мск На одном из крупнейших заводов Челябинска введут четырёхдневку
Ранее 07.02.2025 08:59 Мск В Госдуме допустили переход на 36-часовую рабочую неделю "в видимой перспективе"
Ранее 10.01.2025 05:14 Мск В Госдуме отказались поддержать сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми
Ранее 10.08.2023 04:00 Мск В России для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку
Ранее 26.05.2023 05:00 Мск Более 80% работодателей поддерживает введение четырехдневки
Ранее 28.05.2021 15:21 Мск В Минтруде не увидели предпосылок для введения четырехдневки
Ранее 27.05.2021 08:06 Мск Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневке

