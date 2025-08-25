"КамАЗ" отказался от перехода на трехдневную рабочую неделю

Руководство ПАО "КамАЗ" отменяет приказ о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что продолжается рост рыночной доли "КамАЗа" и привлечение дополнительных заказов, "есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет".

При этом ситуация со снижением продаж по-прежнему остается напряженной. Падение рынка грузовиков свыше 14 тонн в июле составит почти 60%, заявили в компании.

Ранее стало известно, что "КамАЗ" переводит ряд подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа. В компании объяснили сокращение производства кризисом на рынке коммерческих автомобилей.

О переходе на четырехдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ. Схожее решение осенью может принять "АвтоВАЗ".