Правительство дало 2,5 млрд на господдержку льготных кредитов на образование

В России выделят более 2,5 млрд руб. на субсидирование образовательных кредитов с господдержкой по льготной ставке 3% годовых. Решение принято Правительством России.

Деньги заложены в федеральном бюджете. С их помощью просубсидируют более 214 тыс. льготных кредитов для студентов вузов. Ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования, начиная с 14 лет.

Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. Весь срок обучения плюс девять месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. Кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии, сообщает пресс-служба кабмина.