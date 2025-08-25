25 Августа 2025
Республика Башкортостан Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

Башкирия готова ввести полный запрет на вейпы

Если российский парламент разрешит регионам вводить полный запрет на продажу вейпов, то Башкирия намерена воспользоваться таким правом и ограничить торговлю этими товарами в числе первых.

"Мы уже вводили ограничения на табак, кальяны и вейпы. Теперь готовы пойти дальше и закрыть рынок полностью, чтобы защитить детей и молодежь", - цитирует BFM-Уфа спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Ранее с предложением полностью запретить продажу вейпов выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его поддержал президент России Владимир Путин, и буквально сразу поступила инициатива от спикера Госдумы Вячеслава Володина: нижняя палата российского парламента готова рассмотреть соответствующий законопроект в самом начале осенней сессии (сентябрь-октябрь). Володин добавил, что Нижегородская область может стать экспериментальной площадкой для отработки запрета и оборота вейпов.

башкирия, вейпы, курение, госдума


