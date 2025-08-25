Швейцарский суд арестовал счета титанового гиганта "ВСМПО-Ависма"

Счета крупнейшего производителя титановой продукции - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" арестованы в связи с уголовным делом. Решение об аресте вынес суд Швейцарии, сообщает адвокат Александр Забейда.

Как передает его слова РИА Новости, речь идет о восьмизначной сумме в долларах США.

Арест якобы произвели в рамках уголовного дела в отношении экс-гендиректора корпорации Михаила Воеводина. Ранее сообщалось, что его задержали в Москве по делу о мошенничестве. Воеводину и второму фигуранту – гражданину США Игорю Райхельсону – вменили закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам. Следствие полагает, что ущерб от их действий составил 1,5 млрд рублей.

В этом месяце Михаилу Воеводину продлили срок содержания под стражей до 29 октября 2025 года включительно.