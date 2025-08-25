Китай опроверг информацию о возможной отправке миротворческих сил на Украину

МИД КНР опроверг информацию СМИ о том, что Китай якобы может направить миротворцев на Украину.

Ранее издание Welt сообщило о том, что Пекин якобы готов отправить миротворческие силы на Украину.

"Соответствующее сообщение не соответствует действительности", - заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления РФ о такой возможности. По мнению аналитиков, Пекин может предложить политическую или дипломатическую поддержку для прекращения боевых действий, но у КНР нет стимулов и ресурсов для обеспечения гарантий безопасности.