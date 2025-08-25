25 Августа 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Свердловской области девушка выпала из движущегося авто, снимая видео для соцсетей

Жительница Екатеринбурга устроила аварию, пока ее подруга снимала рискованный трюк. Последняя выпала на дорогу прямо на ходу.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, причиной инцидента стало создание контента для соцсетей во время движения автомобиля. Все случилось в ночь на 24 августа на 3-м километре трассы "Сысерть – Полевской". Как выяснили в ГАИ, 35-летняя жительница Екатеринбурга, не имеющая водительского удостоверения, управляла автомобилем KIA. На переднем сидении находилась ее 33-летняя подруга.

По предварительным данным, последняя во время движения снимала видео и в какой-то момент открыла дверь движущегося авто для съемки рискованного трюка. Не пристегнутая ремнем безопасности, она выпала прямо на дорогу. После этого водитель не справилась с управлением, и машина съехала на обочину в кусты.

ДТП на 3-м километре автодороги Сысерть-Полевской(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Пассажирка с травмами была доставлена в больницу Екатеринбурга. Сама автоледи не пострадала. Как отметили в ГАИ, от освидетельствования на опьянение она отказалась.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы на обеих участниц ДТП. Полиция начала проверку.

