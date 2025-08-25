Дело главы свердловского ПВС МВД Луканина хотят вернуть обратно прокурору

Дело экс-главы ПВС МВД Александра Луканина и управляющей ООО "УМЦ" Олеси Павлюк требуют вернуть обратно прокурору. Защита утверждает, что в материалах допущены существенные нарушения.

По версии следствия, Луканин обвиняется по п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". По данным "Ъ-Урал", ссылающегося на источник, с 1 января по 31 декабря 2023 года он давал указания подчиненным оформлять документы иностранцам для выдачи и переоформления 7 тыс. 571 патента, полученные от ООО "УМЦ". Сумма ущерба составила не менее 31 млн рублей, однако, несмотря на мнение следователей, что работы проводились без предоплаты, сторона защиты якобы доказала факт оплаты этой суммы со стороны ООО "УМЦ".

Адвокат заявил, что ранее Лукину вменяли только превышение полномочий, однако сейчас в материалах дела указано, что обвиняемый обманывал иностранцев при оказании услуг.

По словам источника, сторону защиты возмутило составление материалов обвинения: дело возбуждено без заявления пострадавших, из 23 тыс. 922 потерпевших допрошено только 208, переводчик иностранцам не предоставлялся, в обвинительном заключении дублируются имена потерпевших, а протоколы допроса подписаны следователями.

В связи с этим, на последнем заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга сторона защиты ходатайствовала о возврате материалов дела и обвинительного заключения прокурору. Судебное заседание перенесено на 4 сентября.