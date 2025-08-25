В Крыму предотвращён теракт – взрывное устройство заложили в икону

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Крыму. Взрывное устройство было заложено в икону.

Задержана 54-летняя россиянка, жительница Волгоградской области. Она стала жертвой телефонных мошенников, и ради возврата денег стала участником террористической деятельности. В мае 2025 г. представитель СБУ позвонил россиянке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил, что украинец-террорист по доверенности, якобы предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя кредит и перевёл деньги на нужды армии Украины.

Чтобы избежать уголовной ответственности, дама под залог квартиры оформила несколько кредитов, сумма которых превысила 3 млн руб., и перевела деньги мошенникам. Позже по заданию всё того же куратора россиянка прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Потом она принесла икону на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по Крыму Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России.

В иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оно состоит из электродетонатора, заряда пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, а также исполнительного механизма, срабатывающего при поступлении на него кодового сигнала. По замыслу спецслужб Украины, подрыв посылки привёл бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, сообщает центр общественных связей ФСБ России.