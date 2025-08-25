YouTube тайно улучшает видео пользователей с использованием ИИ

YouTube тайно применяет искусственный интеллект для "улучшения" видео некоторых пользователей без их ведома. В частности, улучшается четкость и цветопередача, пишет The Atlantic. Цветокоррекцию своих видео заметили некоторые авторы, и платформа была вынуждена признать, что прибегала к использованию ИИ.

Инсайдеры предполагают, что это предвестник более широкой интеграции ИИ, что потенциально позволит платформе повышать разрешение низкокачественных материалов или даже предлагать варианты монтажа в режиме реального времени.

Критики утверждают, что подобные изменения подрывают доверие, особенно в эпоху, когда аутентичность имеет первостепенное значение. Также СМИ находят ироничным тот факт, что YouTube хочет помочь пользователям отличить синтетический контент от реального, используя искусственный интеллект для модификации оригиналов.

Представители YouTube называют это ограниченным тестированием, направленным на улучшение зрительского опыта.