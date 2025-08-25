175 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область

175 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Препараты уже переданы в медицинские организации, которые проводят вакцинацию: поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории.

Для профилактики гриппа применяются следующие вакцины: для взрослых: "Совигрипп" и "Флю-М", для детей и людей старше 60 лет: четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри ".

Прививку от гриппа необходимо сделать до подъема сезонной заболеваемости гриппом (до октября). Это позволит организму сформировать иммунитет. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Вакцинация от гриппа — наиболее эффективный способ профилактики. Это официальная позиция всех мировых экспертов в области здоровья. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Она специально моделируется таким образом и каждый год разная.

Введение в организм вакцины от гриппа не может вызвать заражение гриппом. Вакцинация показана всем группам населения, начиная с шестимесячного возраста и до глубокой старости. Иммунитет от гриппа формируется в течение двух-четырех недель и сохраняется в течение одного года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.