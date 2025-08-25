Хинштейн: Задержание Базарова связано с делом о строительстве фортификаций

Задержание врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области.

"Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Базаров задержан по делу о хищении 1 миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Базаров пришел на работу в Курскую область в феврале 2025 года – спустя два месяца после того, как исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Хинштейн. В октябре 2013-августе 2016 гг. работал вице-мэром Сургута (ХМАО), потом трудился в Севастополе. До назначения в Курскую область Базаров занимался в течение пяти последних лет строительством и транспортом на аналогичном посту в Белгородской области. В последней сейчас тоже расследуется дело о коррупции в руководстве региона, под следствием находится другой вице-губернатор – Рустэм Зайнуллин. Оба дела – и в Курской области, и в Белгородской – связаны с хищениями средств при строительстве оборонительных сооружений на границе России и Украины.