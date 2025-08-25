Политолог Сергей Марков* признан иностранным агентом

Политолога и экс-депутата Госдумы Сергея Маркова* признали иностранным агентом. Соответствующая информация появилась в реестре Минюста РФ.

По данным ведомства, он распространял ложные сведения о политике российских органов власти, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для широкой аудитории и распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Все сходятся на том, что это связано с недавним скандальным выступлением в Азербайджане, где политолог хвалил азербайджанского президента Ильхама Алиева. За выступление Маркова на том форуме в России его многие раскритиковали.

*внесен Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.