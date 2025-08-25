Локомотив поезда "Москва — Владивосток" сошел с рельсов в Забайкалье

В Забайкалье локомотив пассажирского поезда, следующего из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов.. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 24 августа возле станции Артеушка. У локомотива пассажирского поезда №10 сошла одна колесная пара. Пострадавших нет. Движение поездов возобновили спустя два часа, состав задержался в пути на 3 часа 57 минут.

1 августа на станции Ижевск произошел сход колесной пары маневрового локомотива во время выполнения служебных передвижений. В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда № 25 Ижевск — Москва и № 497 Ижевск — Адлер. Максимальное время опоздания составило около двух часов.