Пара из Екатеринбурга обманула государство на 900 тысяч, "заведя" несуществующего ребенка

Супружеская пара из Екатеринбурга получила более 900 тыс. рублей в виде пособия на ребенка, которого не существует. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 2016 году муж и жена 1988 и 1990 годов рождения решили заполучить социальные выплаты. Женщина передала свой паспорт неустановленному третьему лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, чтобы тот изготовил свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Полученные документы она передала мужу, который обратился в уполномоченные органы за выплатой. Ее супруги получила вплоть до 31 октября того же года.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал местных жителей виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и назначил наказание в видео 1 года лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил мужчине наказание на 1 год принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. В то же время, на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ суд женщине наказание в виде реального лишения свободы отсрочил до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.