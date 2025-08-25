В США объяснили значение письма Саманты Смит Андропову

Директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова сообщила, какое значение для взаимоотношений России и США имело письмо школьницы Саманты Смит, которое она написала в 1982 г. лидеру СССР Юрию Андропову.

"Поступок Саманты, это письмо, действительно пробило лёд холодной войны, когда диалога межу нашими странами почти не было. И сейчас об этом важно помнить", - сказала РИА Новости Наталья Батова.

Однажды вечером в 1982 г., когда Андропов уже стал руководителем СССР (его предшественник, Леонид Брежнев, умер 10 ноября 1982 г.), Саманта Смит смотрела телевизор и спросила родителей, почему русские хотят войны. Те, вероятно, были чем-то заняты и предложили ей самой спросить об этом. Через некоторое время девочка пришла к ним с листком бумаги и спросила, куда отправлять письмо. Родители рекомендовали адресовать его в Кремль, Юрию Андропову. Вскоре от него пришёл ответ, в котором Саманту пригласили в СССР.