МВД пресекло работу одного из крупнейших ресурсов с персональными данными россиян

Полиция пресекла один из крупнейших в Рунете информационных ресурсов, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Личные данные были собраны по результатам утечек из различных структур. Сервис незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. «Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Доступ к ресурсу осуществлялся посредством специализированной программной оболочки через веб-форму или интерфейс АPI. Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента, нередко она превышала 1 млн рублей в месяц.

Задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса.

По данным МВД, поступления денежных средств только по двум счетам подконтрольных злоумышленникам юридических лиц с декабря 2024 года превышают 606 млн рублей. Проверяется информация о более чем 2 тыс. пользователей сервиса.

В июне сообщалось об одной из самых масштабных утечек данных в истории — в открытый доступ попали 16 миллиардов учетных записей, включая логины и пароли от соцсетей и глобальных сервисов. Утекли, в том числе, 455 миллионов записей российских пользователей.

Киберразведчики из Cybernews заявили, что они обнаружили "30 массивов с информацией". Данные представлены в классическом для хакерских сливов формате: URL-адрес ресурса, за которым следуют логин и соответствующий пароль. Эксперты отмечают, что именно в таком виде современные шпионские программы похищают конфиденциальную информацию.