В России пока не будут запрещать использование пауэрбанков на борту самолета

Российские авиационные власти пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, но связанная с этими устройствами проблема находится в работе, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

"Этот вопрос в работе. <…> Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят", - сказал Потешкин.

В середине августа стало известно, что по крайней мере три турецкие авиакомпании – Ajet, Turkish Airlines и Pegasus – запретили пользоваться на борту самолета во время полета пауэрбанками, у которых емкость превышает 100 ватт-часов. Такие устройства можно будет провозить в ручной клади, и для перевозки внешних аккумуляторов емкостью от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании. Пауэрбанки мощностью более 160 ватт-часов можно будет перевозить в багаже только при соблюдении определенных условий.

Ранее Минтранс Турции рекомендовал запретить использование пауэрбанков на борту. Это произошло после июньского инцидента на борту авиакомпании Asiana Airlines (Южная Корея). На борту самолета, летевшего из Стамбула в Сеул, пассажир уронил пауэрбанк между сиденьями и не смог его достать. Экипаж тоже не смог ему помочь, поэтому было принято решение о возвращении в порт вылета, поскольку в случае воспламенения доступа к устройству бы не было.