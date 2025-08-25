Владимир Мазур наградил победителей томского фестиваля "Праздник топора"

Глава Томской области Владимир Мазур наградил победителей XVI международного фестиваля народных ремесел "Праздник Топора". Главный приз за создание парковой деревянной скульптуры "Лесные нимфы" получили Кирилл Чижов и Михаил Дудин из Московской области. Мастера из Монголии Цагаан Мунхердене и Дашбалжир Церенбат заняли второе место со скульптурой "Храброе сердце". Третье место — у мастера из Тульской области Владимира Филатова и его работы "Время".

"Вновь "Праздник Топора" собрал замечательных мастеров, которые здесь, на томской земле, неделю создавали свои шедевры из дерева, бересты, металла, глины. Делали это под наблюдением десятков тысяч гостей. Фестиваль проходил уже в 16-й раз. И главный секрет его популярности - это душа. Душа, с которой мастера создают свои работы. Душа, с которой в фестивале участвуют творческие коллективы. Душа, с которой развернулись здесь, в "Околице" народные подворья. И если у праздника есть душа, то он будет жить ещё много лет. Значит, "Праздник Топора" продолжится в будущем году", - заявил глава региона.

На XVI международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" поступило более 200 заявок. В четырех основных конкурсах участвовали мастера из 48 российских регионов и 11 зарубежных стран — Индии, Ирана, Италии, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Перу, Белоруссии, Казахстана и Сербии. В 2025 году "Праздник Топора" прошел при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство".

В номинации "Командная работа" победила работа "Подвиг Героя", созданная командой мастеров из Томской и Ленинградской областей и Алтайского края (Ольга Мозговая, Иван Мозговой, Сергей Руссу, Сергей Иляскин и Сергей Федоринов).

Специальными призами отмечены мастера из Монголии Мунхбаатар Дандарсурен и Хишигдалай Алтанхуу (работа "Защита"); Александр Матерков из Башкортостана ("Фронтмен"); Николай Колодезников из Якутии ("Хранитель мира"); Константин Коростелев и Оксана Хайнус из Ростовской области ("Прима"); Асват Исмаилов и Алхазур Джабраилов из Республики Чечня ("Ожидание"); Роман Петров из Якутии ("Тумаара"); Марианна и Илья Тёкины из Хабаровского края ("Тропа к звёздам"); Чжоу Минли из Китая и Лука Радоевич из Сербии ("Выживание"); Юэ Чаншуй из Китая ("Божья Матерь"); Сергей Мишин из Казахстана ("Дед Коркыт Ата"); Александр Поляков и Иван Федив из Ленинградской области ("Александр Невский – защитник земли русской"); кемеровчане Александр Михайлов и Андрей Арланов ("Начало").

Среди резчиков по дереву победил Олег Гладков из Алтайского края с работой "Герой России". В конкурсе кузнецов "У каждой наковальни свой голос" первое место занял Денис Жуков из Ленинградской области. В номинации "Современная пластика в металле" первое место занял Владимир Усольцев из Кемеровской области. В этом году кузнецы впервые состязались в номинации "Кинематическая скульптура". Победу одержал Рафаэль Галимуллин из Республики Коми.

Специальными призами отмечены кузнецы Вадим Зеленцов (Московская область), Родион Веркеенко (Вологодская область), Борис Милов (Псковская область), Михаил Слободчиков (Томская область), Владимир Смелянский (Луганская Народная республика) и Юрий Стрельников (Приморский край).

В номинации "Гончарное дело" первое место занял Александр Новиков из Республики Беларусь. В номинации "Ручная лепка" победила Наталья Кулагина. В номинации "Глиняная народная игрушка" первое место у Ларисы Ушаковой.

Специальные призы получили Ольга Фарутина ("За верность мастерству"), Юрий Буренков и Владимир Ситников ("Хранитель традиций"), Станислав Долгих и Иаков Елькин ("Оригинальность технологии"), Виталий Воронкин ("За виртуозное мастерство") и Ольга Сергеенко ("Креативность в мастерстве").

Победителями конкурса на скорость "Сумасшедшая глина" стали Александр Новиков из Белоруссии и Чоудхури Шриния из Индии.

Мастера "Берестяного хоровода" состязались за победу в пяти номинациях. Первое место в номинации "Сохранение народных традиций в берестяном ремесле" разделили Нинэль Старковская (тарелка "Краски осени") и Владимир Ярыш ("Туес в архангельской традиции"). В номинации "Оригинальность авторского замысла" первое место заняли Сергей Шереметьев ("Хлебница") и Виктор Шмидт (туес "Дух тайги"). Победителем в номинации "Каков всадник, такова и лошадь" стала Екатерина Ошарова ("Каков всадник, такова и лошадь"). Первое место в номинации "Береженая посуда два века стоит" заняла Любовь Демидова ("Менажница").

Специальными номинациями отмечены Виктория Свинобоева (номинация "Свет надежды" и работа "Туес полевые цветы"), "Живая традиция" — Таисия Румянцева ("Обвинские цветы"), "Берестяная филигрань" — Михаил Бутин(набор туесов "Настроение").

"Фестиваль собрал людей разных национальностей, возрастов, профессий, — сказал Владимир Мазур. — Это единение и сплочение особенно важно сейчас, когда наши ребята на передовой защищают Родину в специальной военной операции. Неслучайно одной из тем фестиваля этого года стали "Наши Герои".