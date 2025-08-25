Мазур: Томичи первыми в России опробовали технологию создания беспилотной сервисной зоны "Купольная связь"

В Томской области провели эксперимент по расширению бесшовной зоны для беспилотного аппарата. Губернатор Владимир Мазур рассказал, что благодаря томским разработчикам летательный аппарат удалось провести по территории в 340 километров и поднять на высоту 4 километра, благодаря второму БПЛА, который обеспечивал ретрансляцию связи.

"Во время эксперимента передавалась координатная и телеметрическая информация, которая позволила отслеживать перемещение судна и контролировать состояние его бортовых систем. Одновременно в границах сервисной зоны были организованы каналы связи для наземных абонентов, в том числе четырёх автомобилей в движении", - поделился глава региона в своем канале Telegram.

Новое технологическое решение получило название "Купольная связь".

Такой прием может быть использован для организации и контроля полетов БАС, построения логистических цепочек, создания систем мониторинга, организации связи при проведении спасательных операций в зоне ЧС, решения других задач, где требуется оперативное создание связной сервисной зоны связи.

Эксперимент провели АО "Спутниковая система "Гонец", ООО "Геоскан", с которыми наш регион реализует совместные технологические проекты. И томский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы", который создали и развиваем по одноименному национальному проекту.