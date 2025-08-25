Собянин: Два БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Силы ПВО сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА. Семь из них сбиты над Смоленской областью, шесть БПЛА - над Брянской, три БПЛА - над Орловской областями, три - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА - над Калужской и Тверской областями.