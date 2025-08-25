"Уральские авиалинии" на 16 часов задержали самолет из Екатеринбурга в Бишкек

Рейс "Уральских авиалиний" до Бишкека задержали на 16 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Согласно им, рейс U6-2985 должен был вылететь сегодня в 08.35, однако был задержан. Теперь ориентировочное время вылета - 00.35 26 августа. В пресс-службе авиакомпании Накануне.RU пояснили, что причиной тому стали следствия ограничений воздушного пространства в городах России и уходов предыдущих рейсов на запасные аэродромы.

Напомним, что "Уральские авиалинии" еще вчера сообщали о корректировке расписания полетов на 23-24 августа из-за ограничений, которые вводились в аэропортах Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Казани.

Помимо уральского авиаперевозчика, сильно отстала от изначального расписания египетская компания AlMasria Universal Airlines, чей самолет еще в 05.35 должен был вылететь из Екатеринбурга. Рейс UJ-722 переносили несколько раз. На данный момент время вылета запланировано на 14.25. Таким образом, время ожидания составит минимум 9 часов. Причина задержки не сообщается.

Также фиксируются задержки рейсов у компании Red Wings. Вылет в Астану перенесен с 14.30 на 18.55 и в Мурманск - с 13.10 на 15.35.