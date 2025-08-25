Просрочка по микрозаймам увеличилась после длительного снижения

В России качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций по итогам II квартала текущего года ухудшилось.

Об этом говорится в обзоре Банка России. В среднем уровень просрочки длительностью свыше 90 дней увеличился за апрель – июнь на 0,8 п. п. до 28,3% после снижения в течение полутора лет. В прошлый раз показатель увеличивался в III квартале 2023 года – на 0,4 п. п. до 34,2%.

Ухудшение произошло как в сегменте займов бизнесу, так и потребительских. Что касается граждан, основной причиной регулятор называет вызревание просрочки по микрозаймам, выданным в IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года. На просрочку к 30 июня вышло 15% этого объема: 6% просрочено на 1–30 дней, 3% – на 31–90 и 6% – более чем на 90. В каждом четвертом случае заемщик не справлялся с выплатами по займу при первом платеже, сообщают "Ведомости".

Напомним, россиянам с 2026 года запретят брать в микрофинансовых организациях больше одного займа на руки.