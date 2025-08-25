Господдержка МСП и самозанятых упала на 40%

В России государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятых за год упала почти на 40%.

В исследовании ВШЭ сказано, что за шесть месяцев текущего года она составила 165 млрд руб. На это повлияли снижение объемов кредитования, оптимизация бюджетных расходов и замена массовых мер поддержки на более точечные — только для бизнеса из приоритетных отраслей.

Согласно негативному сценарию, сокращение госпомощи может привести к росту безработицы и снижению экономического роста. При этом, по словам экспертов, бизнес не должен быть полностью зависим от помощи, сообщают "Известия".

Ранее российские производители молока заявили о серьезных рисках для развития отрасли из-за лишения крупных агрохолдингов субсидий властей. Получить госсубсидии с 2026 года смогут только сельхозпроизводители, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство, а также научные и образовательные организации.