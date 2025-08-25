Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

В Подмосковье произвел посадку самолет со 146 российскими военнослужащими после обмена пленными с Украиной.

В рамках обмена Украине были также переданы 146 военнопленных. Также Киев освободил восемь россиян, насильно вывезенных из Курской области. Военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, а затем домой.

После возвращения их ждет лечение и реабилитация. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военнопленных ВСУ из списка в тысячу человек, от которых в Киеве ранее отказались.