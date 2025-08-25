Москалькова рассказала об обмене письмами пленных с Украиной

Москва и Киев обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам.

Как сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Переговоры состоялись при посредничестве Белоруссии.

Были затронуты вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, а также формирования для них посылок. Также Москалькова рассказала, что Киев вернул восемь жителей Курской области. Они прилетели в Подмосковье вместе со 146 военными, которые были возвращены из украинского плена.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военнопленных ВСУ из списка в тысячу человек, от которых в Киеве ранее отказались.