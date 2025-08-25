25 Августа 2025
Политика В России
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Путин в ближайшие дни отправится с четырехдневным визитом в Китай

Глава государства Владимир Путин на этой неделе отправится в Китай.

Визит продлится четыре дня, сообщают "Вести". Запланированы масштабные переговоры делегаций двух стран. Во время визита президент также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.

В сентябре КНР проведет масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. РФ представит Путин, который уже подтвердил свое участие.

В последний раз российский лидер посещал Китай 16 и 17 мая 2024 года. Тогда он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.

Ранее стало известно, что Председатель КНР Си Цзиньпин может устроить в Китае трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча может пройти в рамках саммита в сентябре.

Теги: Путин, Россия, Китай


