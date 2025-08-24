Лавров высказался о своем свитере с надписью "СССР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свой свитер с надписью "СССР", в котором он прилетел на Аляску на саммит Путина и Трампа. Ведущая телеканала NBC спросила министра, означал ли этот свитер сигнал о желании Кремля восстановить СССР.

"Нет, мой свитер на Аляске не означает желания восстановить СССР", - сказал Лавров.

"Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но, кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение", - заключил российский дипломат.

Ранее Лавров рассказал, как американская сторона восприняла его образ во время визита в США: "Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Марко Рубио выразился".

По мнению Лаврова, из его образа раздули сенсацию, но в стране много продукции с советской символикой. "И я не вижу в этом ничего зазорного", - отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".