Украинцы сами определят, где провести территориальные границы в своей стране - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что "Россия не хочет прекращения огня" в украинском конфликте. "Мы не контролируем действия РФ, если бы мы контролировали, ***** закончилась бы семь месяцев назад", - заявил Вэнс в интервью американскому телеканалу NBC.

По мнению Вэнса, в текущем моменте можно говорить о том, что Кремль готов пойти на уступки Трампу [в украинском конфликте]: "Я думаю, что русские впервые за три с половиной года этого конфликта сделали значительные уступки Трампу. Они действительно были готовы пойти на уступки по некоторым из своих основных требований. Они говорили о том, что было бы необходимо для окончания *****".

И он привел конкретный пример: "Я не говорил, что они [русские] согласились на всё, но то, в чём они уступили, — это признание того, что после ***** Украина сохранит свою территориальную целостность. Они осознали, что не смогут установить марионеточное правительство в Киеве — а это, безусловно, было одним из ключевых требований в самом начале".

Также, по мнению Вэнса, "украинцы в конечном итоге сами определят, где провести территориальные границы в своей стране".