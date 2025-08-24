Россия не настаивает на государственном статусе русского языка на Украине — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что русский язык не будет признаваться государственным на Украине.

По словам Лаврова, российская сторона не требует такого статуса.

"Но, по большому счёту, на этом [государственном статусе русского языка] никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было ещё, – это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую УПЦ (имеется в виду Украинская православная церковь Московского патриархата – прим. ред.). Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы. Но у него не получится", - заявил Лавров в интервью NBC.