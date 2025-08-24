У нас еще тысячи пленных ВСУ - Мединский

Россия и Украина провели очередной обмен пленными в формате 146 на 146. Также сообщается, что в рамках этого обмена в Россию вернулись восемь жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эти люди с февраля 2025 года удерживались в Сумах.

"Можно выдохнуть спокойно: куряне дома, точнее сказать, почти дома - они на безопасной, дружеской территории, окружены самой искренней заботой. Благодарю белорусских коллег за предоставление уникальной площадки и всего необходимого", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Между тем, помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал сегодняшний обмен: "По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь "отбирал", на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому. Видимо, наших там осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к "нулю". Это хорошо. У нас же еще – тысячи пленных ВСУ".