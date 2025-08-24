На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта

Автотранспортное движение по Крымскому мосту приостановлено, об этом сообщает оперштаб республики.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении оперштаба. О причинах остановки движения не сообщается.

На 13 часов мск на ручной досмотр перед мостом стояло 85 машин со стороны материка и 750 машин со стороны полуострова, время ожидания досмотра составляло около трех часов.