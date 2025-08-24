СКР возбудил уголовное дело после взрыва в ЦДМ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.

"Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СКР. В комитете не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность. Погиб рабочий, еще трое его коллег пострадали. Ремонтные работы проводились на третьем этаже торгового центра.