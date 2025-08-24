24 Августа 2025
Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Собянин: Причина взрыва в ЦДМ – неисправность газового оборудования

Причиной взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке стала техническая неисправность оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что это предварительные данные, все обстоятельства устанавливают сейчас следственные органы.

"К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Собянин.

В департаменте здравоохранения мэрии Москвы сообщили, что три человека получили травмы, двое из них госпитализированы.

По предварительным данным, погибший и пострадавшие – рабочие, которые делали ремонт на третьем этаже торгового центра. На строительных работах использовалось оборудование с газовым баллоном, который и взорвался.

В пресс-службе ЦДМ сообщили, что торговый центр на Лубянке временно приостанавливает работу. "Инцидент произошел у одного из арендаторов Центрального детского магазина. После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала. В настоящее время на территории ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - говорится в сообщении ЦДМ.

В администрации торгового центра заявили, что окажут необходимую помощь семьям пострадавших.

Теги: цетральный детский магазин, сергей собянин, взрыв газа


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2025 12:57 Мск Взрыв в ЦДМ: Один человек погиб, трое пострадали
Ранее 24.08.2025 12:36 Мск В Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв, есть пострадавшие

