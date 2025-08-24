Взрыв в ЦДМ: Один человек погиб, трое пострадали

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщают СМИ. Двое госпитализированы, еще один пострадал, помощь ему оказали на месте, сообщили в депздраве столицы.

"На третьем этаже Центрального детского магазина произошло происшествие. Пострадали три человека. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте. На месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы", - сообщили в департаменте здравоохранения мэрии Москвы.

Госавтоинспекция столицы сообщила, что "в связи с происшествием в здании Центрального детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади".

Официально власти пока не подтверждают информацию о погибшем. По данным СМИ, при взрыве пострадали рабочие, которые делали ремонт в помещении на третьем этаже.

Торговый центр сейчас эвакуируют.