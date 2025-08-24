Аэропорт Пулково работал в режиме ограничений около суток

Петербургский аэропорт Внуково работал в режиме ограничений посадок и взлетов около 20 часов. Сейчас Росавиация объявила о снятии ограничений.

"За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа – порядка 80, ушли на запасные – 42. Все службы Пулково переведены в усиленный режим работы. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания. Однако корректировки будут вноситься – просим отнестись к этому с пониманием", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения из-за атак беспилотников вводились и в нескольких других регионов центральной, северо-западной России, Поволжья. Авиакомпании вынужденно скорректировали расписание на сегодня.