Названы обязательные и дополнительные школьные предметы на следующий учебный год

Министерство просвещения России определило список обязательных школьных предметов для получения основного общего образования.

В 2026-2027 учебном году обязательными к изучению являются русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины (ранее – ОБЖ), физкультура.

Родной язык, родная литература и второй иностранный язык изучаются по заявлению родителей – как и предмет духовно-нравственная культура России, который будет введен в программу в следующем году, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что уже с этого года в 5-7 классах на треть (с трех часов в неделю до двух) сократится изучение иностранного языка. В Минпросвещения считают, что и оставшихся двух часов хватит, чтобы на базовом уровне изучить иностранный язык.