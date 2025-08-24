"Уральские авиалинии" изменили расписание полетов из-за ограничений в аэропортах России

"Уральские авиалинии" сообщили о корректировке расписания полетов на 23-24 августа из-за ограничений, которые вводились (и до сих пор действуют) в аэропортах Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Казани. "Уральские авиалинии" вынужденно осуществляют корректировку суточного плана полётов и переносят время отправления рейсов на более позднее", - говорится в сообщении перевозчика.

Несколько самолетов находятся сейчас на запасных аэродромах в ожидании открытия аэропортов назначения. Среди них U6-1592 Анталья-Нижний Новгород, U6-1849 Волгоград-Анталья, U6-146 Сочи-Самара, U6-174 Кольцово-Пулково и другие.

Ранее сообщалось, что беспилотники минувшей ночью и утром атаковали сразу несколько регионов страны, в том числе субъекты Поволжья.