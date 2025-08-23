24 Августа 2025
Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Шереметьево введены ограничения в связи с планом "Ковер"

Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "ковёр".

"Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков", - предупреждает пресс-служба аэропорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее на 6,5 часов закрывался петербургский аэропорт Пулково. Пережидают воздушную опасность также аэропорты Ижевска, Самары, Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Тамбова.

Теги: шереметьево, пассажиры, задержка рейса


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2025 21:06 Мск Пулково возобновил работу
Ранее 23.08.2025 20:49 Мск Пассажирам, застрявшим в Пулково, раздают коврики и складные стулья
Ранее 23.08.2025 20:39 Мск Еще несколько аэропортов пережидают воздушную опасность
Ранее 23.08.2025 19:19 Мск Ограничения введены в нескольких российских аэропортах
Ранее 23.08.2025 16:25 Мск Массовые задержки рейсов отмечаются в Пулково

