В Шереметьево введены ограничения в связи с планом "Ковер"

Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "ковёр".

"Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков", - предупреждает пресс-служба аэропорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее на 6,5 часов закрывался петербургский аэропорт Пулково. Пережидают воздушную опасность также аэропорты Ижевска, Самары, Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Тамбова.