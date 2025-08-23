24 Августа 2025
Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пулково был закрыт с 14.29 мск. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что силами ПВО подавлены два беспилотника - один в Пушкинском, другой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о сбитом БПЛА в Тосненском районе.

В аэропорту сообщили, что уже готовятся к вылету рейсы S7 5004 и S7 5006 в Новосибирск, и DP 589 в Калининград.

Пассажирам задерживающихся рейсов раздают коврики и складные стулья, авиакомпании предоставляют питание и напитки.

Из-за введенных ограничений в "Пулково" на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов.

Пережидают воздушную опасность также аэропорты Ижевска, Самары, Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Тамбова.

Теги: пулково, бпла, росавиация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

