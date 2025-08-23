46 поездов следуют с опозданием из-за падения БПЛА в Ростовской области

46 поездов следуют с опозданием из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка на участке Россошь – Сохрановка в Ростовской области. Максимальная задержка 3,5 часа.

Как сообщает Telegram-канал Российских железных дорог, восстановлен график движения 31 поезда. 11 задержанных составов прибыли в конечные пункты

Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объёме, отмен рейсов не допущено. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, ночью в результате падения дрона была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам.