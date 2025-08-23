Блогер Маркарян прятался в багажнике машины, покидающей Москву

Блогер Арсен Маркарян, задержанный сегодня по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, в момент задержания находился в багажнике автомобиля.

Напомним, Маркаряна обвиняют в публикации на популярном хостинге видеозаписи, содержащей оскорбления памяти защитников Отечества. Блогер был объявлен в розыск, а сегодня в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники ЦПЭ и БСТМ ГУ МВД России по Москве установили автомобиль, на котором передвигается злоумышленник.

Ориентировки были переданы всем наружным службам полиции. Инспекторы ДПС заметили указанную машину и остановили на Можайском шоссе возле Кубинки. Блогер был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.