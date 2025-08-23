Задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества

Задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Блогер был объявлен в розыск, а сегодня его задержали на территории Московского региона. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. СМИ сообщают, что блогер двигался по трассе М-1 в сторону Белоруссии.

В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет.