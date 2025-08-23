23 Августа 2025
Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / t.me/opershtab23

Счета двух пермских компаний арестованы по иску на 49 миллиардов рублей после ЧП в Керченском проливе

Счета пермских компаний "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг" арестованы по решению арбитражного суда Краснодарского края в рамках обеспечения выплаты ущерба, нанесенного экологии при столкновении танкеров с мазутом в Керченском проливе. Арестованы деньги, лежащие на счетах компаний в банках, а также средства, которые будут поступать на эти счета в будущем, и любые ценности, хранящиеся в банковских ячейках. Компаниям оставили только тебе деньги, которыми погашаются ранее взятые кредиты и ведется выплата зарплат и налогов.

Об аресте счетов ходатайствовал Росприроднадзор. "Каматрансойл" является владельцем, а "Кама Шиппинг" - фрахтователем затонувшего судна "Волгонефть-212".

Решение о взыскании 49,46 миллиарда рублей в качестве возмещения экологического ущерба в бюджет России арбитраж принял 13 августа. Кроме того, с ответчиков была взыскана госпошлина в размере 10 миллионов рублей.

Аналогичные меры суд, по данным картотеки, согласился принять и в отношении судовладельца потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть", сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 декабря 2024 г. в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

Теги: Волгонефть-212, Каматрансойл, Кама Шиппинг


