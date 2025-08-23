Дети мигрантов устроили массовую драку на детской площадке в Екатеринбурге

Дети мигрантов устроили массовую драку в Екатеринбурге. По данным местных Telegram-каналов, 19 августа на детской площадке около магазина "Яблока" на улице Пехотинцев собралась толпа подростков. Сперва двое из них подрались, затем стычка переросла в массовую драку. Паблик Безумный Екб разместил видео произошедшего.

Информация об инциденте поступила в ходе мониторинга к главе СК России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Дело расследуется по статье о хулиганстве.

Отметим, что с социализацией детей мигрантов в регионе могут возникнуть сложности, поскольку большинство из сдававших экзамен на знание русского языка для поступления в школу его провалили.