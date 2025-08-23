23 Августа 2025
Спорт В России В бывшем СССР Пермский край
Фото: rtyva.ru

Операция по спасению альпинистки с пика Победы остановлена

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии остановлена. В МЧС республики сообщили, что из-за ухудшения погодных условий поиски продолжены не будут.

Mash со ссылкой на руководителя спасательной экспедиции Дмитрий Грекова сообщает, что шансы найти спортсменку живой минимальны, шансов снять её с пика ещё меньше, поэтому спасатели решили не рисковать. В горах уже начинается зима - по прогнозу впереди обильные снегопады, возрастает лавинная опасность.

Итальянская команда пока не отказывается от своих планов и в случае неприятного исхода готова эвакуировать Наталью и погибшего альпиниста.

Накануне стало известно, что спасательная группа опытных альпинистов не смогла добраться до того места, где находится спортсменка. Группу спасателей-альпинистов возглавил россиянин Виталий Акимов. Он уже пытался помочь Наговицыной на прошлой неделе: тогда вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии не смог подлететь к месту, где находится альпинистка, и совершил жесткую посадку на горе, пилот и Акимов пострадали. Во время нынешней попытки эвакуации Акимова начала беспокоить полученная ранее травма. Также команде помешали погодные условия. Тем не менее, пока группа не покидает гору, альпинисты вернулись в лагерь на высоте 4200 (Наговицына находится на высоте около 7000).

Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа. Она покорила вершину, но при спуске сломала ногу, оказалась на труднодоступном участке. Альпинисты из Германии и Италии смогли подняться до того места, где оказалась раненая спортсменка, они доставили ей спальник, продукты, горелку и газовый баллон. В результате этой операции итальянец получил обморожение и погиб.

17 августа на помощь вылетел вертолет, но из-за погоды ушел на жесткую посадку на высоте 4,6 км. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель вывих тазовых костей.

Следующая попытка может быть предпринята в понедельник 25 августа. Итальянцы рассчитывают забрать с пика своего погибшего товарища и, если получится, российскую спортсменку.

Наталья Наговицина родилась в Пермской области и с детства посещала туристическую секцию. Она работала в Пермском университете на кафедре биогеоценологии и охраны природы. В 2016 году Наговицина начала заниматься альпинизмом, а уже в 2020 году впервые сама руководила экспедицией на Восточную вершину Эльбруса.

В августе 2021 года она овдовела - во время подъема на пирамидальный Пик Хан-Тенгри (две высоты 6995 и 7010 метров) погиб ее муж Сергей. Супруги вместе совершали восхождение, у Сергея возникли проблемы со здоровьем, его парализовало. Возможно, произошел инсульт. Наталья дождалась спасателей, которые забрали только ее. Нести пострадавшего в условиях нехватки кислорода не получилось. РИА Новости сообщают, что в бреду Наговицын отстегнулся от защиты и сорвался в пропасть. Тело так и не нашли, а вдова спустя год установила в месте гибели памятную табличку и оставила несколько бутылок кваса, который очень любил погибший.

У Наговицыных есть взрослый сын.

Теги: наталья наговицына, альпинистка, пик победы, спасательная операция


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2025 16:20 Мск Спасательная группа не смогла добраться до россиянки на пике Победы в Киргизии
Ранее 21.08.2025 15:01 Мск Операция по спасению российской альпинистки на Пике Победы займет не менее пяти дней

