23 Августа 2025
Уральский ФО
Общество В России Нижегородская область
Фото:Накануне.RU

Регионы смогут полностью запрещать продажу вейпов. Путин "сразу согласился"

В России могут запретить продажу и использование вейпов - принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным, а Путин "сразу согласился".

Никитин поделился с главой государства своей обеспокоенностью распространением вейпов, в том числе среди детей. "Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, а с учётом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться. И мы видим, как в школах огромное распространение это имеет", - рассказал губернатор.

По его словам, законодательная инициатива о запрете вейпов прорабатывается Правительством, но содержит множество нюансов.

"Хорошая была бы тема дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении", - предложил Никитин.

"Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.

Ранее запрет вейпов в России поддержали глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Наверное, регулировать запретами всё на свете нельзя. Но вейпы для меня лично исключение. Я за тотальный запрет", - заявил глава Минпромторга.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от Правительства РФ. "Более того, рассмотрим ее в приоритетном порядке", - пообещал глава Думы.

Правительство несколько раз отклонило проекты о запрете продажи вейпов. В марте 2025-го и в мае 2024-го Правительство посчитало, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.

Министерство финансов России также против полного запрета вейпов. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, необходимо бороться экономическими мерами, а не запретами. Минфин планирует, что с 1 сентября 2026 года будет введено лицензирование опта и розницы никотиносодержащей продукции. Уже разработан соответствующий законопроект, он проходит публичное обсуждение и межведомственное согласование.

Пока что законодатели предложили разрешить учителям изымать вейпы у школьников. Из документа со ссылкой на данные Минздрава РФ следует, что в 2019 году регулярно курили 10,1% школьников в возрасте 13–17 лет, а в ряде регионов показатель превышает 15%. Исследования педагогов и медиков фиксируют рост популярности электронных систем доставки никотина: более половины опрошенных подростков отметили доступность вейпов в местах их проживания.

Теги: вейп, запрет, путин, инициатива


