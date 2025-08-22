Губернатор Игорь Бабушкин выступил на пленарном заседании Каспийского медиафорума в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в пленарном заседании X юбилейного Каспийского медиафорума.

Представительство форума в 2025 году было масштабным - более 700 гостей офлайн и около 3 000 в онлайн-формате.

В рамках деловой программы форума эксперты из прикаспийских стран обсудили тему «История Каспия: от прошлого к будущему». Модератором встречи выступил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Обращаясь к участникам и гостям международного мероприятия, глава региона подчеркнул его ключевую роль в укреплении гуманитарных и экономических связей между странами Прикаспия.

Игорь Бабушкин выразил особую благодарность за внимание к региону гостям форума: Чрезвычайному и Полномочному Послу Ирана в России Казему Джалали, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в России Даурену Абаеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Узбекистан в России Ботиржону Асадову и главному редактору Государственного комитета по телевидению, радиовещанию, кинематографии Туркменистана Рустему Маммедову.

«Исторически Астраханская область – это мост между разными культурами и цивилизациями, точка переплетения гуманитарных и экономических связей на Каспии на протяжении многих веков. Поэтому ключевая тема нынешнего медиафорума выбрана неслучайно. Именно обращение к общим историческим корням, к вековым традициям добрососедства является фундаментом будущего наших стран в справедливом многополярном мире», – заявил губернатор.

Глава региона отметил, что за 10 лет форум превратился из узкопрофессионального журналистского мероприятия в действенную площадку для обсуждения всей актуальной каспийской повестки.

«Сегодня это геостратегическая точка для «сверки часов» по ключевым вопросам Прикаспийского региона. В этом году, помимо медиаотрасли, в программе форума вопросы транспорта, логистики, экологии Каспия, развития культурного обмена», – сказал Игорь Бабушкин.

Отдельно губернатор выделил роль СМИ в формировании единого медиапространства и противодействии недружественной пропаганде. Он подчеркнул, что средства массовой информации должны помогать аудитории отличать правду от ложных новостей и укреплять взаимопонимание между государствами.

В рамках своего выступления Игорь Бабушкин анонсировал открытие фестиваля «Каспийские сезоны» в Астраханском кремле, а также поздравил победителей международного конкурса журналистских работ «Каспий без границ», отметив их профессионализм и стремление к объективности.

В завершение губернатор пожелал всем участникам медиафорума плодотворной работы, интересных дискуссий и новых идей для масштабных международных проектов.