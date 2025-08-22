Губернатор Астраханской области обсудил с послом Казахстана в России расширение сотрудничества

"Ещё одну продуктивную встречу провел с послом Казахстана в России Дауреном Аскербековичем Абаевым. Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ежегодно Казахстан принимает активное участие в мероприятиях Каспийского медиафорума. В этом году казахстанская делегация самая представительная.

"Рады видеть в её составе коллег из Атырауской области. Это наш ближайший сосед и основной партнер в Казахстане", - отметил глава Астраханской области.

Ключевой вопрос , который обсуждали в рамках встречи - торговое взаимодействие.

"Значительную часть нашего товарооборота составляет продукция агропромышленного комплекса. За первое полугодие текущего года мы уже поставили в Казахстан около 7 тысяч тонн сельхозпродукции. В 4 раза увеличили поставки овощей. Среди экспортных позиций также рыбная продукция, мука, рис и многое другое. Мы высоко ценим добрососедские отношения между Астраханской областью и Республикой Казахстан. Готовы и далее наращивать наше сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Игорь Бабушкин.